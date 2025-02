Pontecorvo, 'partnership Leonardo-Baykar in tempi rapidi'

"Sull'ipotesi di partnership tra Baykar e Leonardo i tempi saranno rapidi? Cingolani è rapidissimo, è una specie di Formula 1, quindi sì, saranno rapidi, nell'industria della Difesa non c'è più tempo, il tempo della chiacchiera è finito". Così il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo a Genova a margine della presentazione dei Leonardo Innovation Archives (Lia), gli archivi digitali del gruppo, interviene sulla possibile partnership industriale tra Leonardo e la turca Baykar.

"Baykar è un'azienda di gente serissima, non diventi in dodici anni il primo operatore del settore se non sei un'eccellenza, noi con Piaggio Aerospace come Leonardo non abbiamo nulla a che fare direttamente, però siccome contiamo di diventare partner dei turchi, se i negoziati che stiamo facendo vanno avanti, certamente un occhio attento su una realtà italiana di questo prestigio lo mettiamo", commenta Pontecorvo l'acquisizione dell'azienda aeronautica italiana con stabilimenti a Genova e a Villanova d'Albenga (Savona) da parte di Baykar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA