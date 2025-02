M5S, ministero Interno vuole declassare l'aeroporto di Genova

"Il ministero dell'Interno vuole declassare l'aeroporto di Genova portandolo dalla categoria 8 del servizio antincendio Icao alla categoria 7, passaggio che presuppone minori prestazioni ai mezzi antincendio e dunque minori risorse per l'infrastruttura".

Lo denunciano il capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Liguria Stefano Giordano e il deputato del M5S Roberto Traversi, componente della commissione Trasporti.

"La scelta si ripercuoterà inevitabilmente sul personale adibito alla sicurezza dello scalo: - pavantano gli esponenti del M5S - meno vigili del fuoco per un aeroporto strategico come il Cristoforo Colombo, è una sconfitta per i professionisti del soccorso e per la città. Una decisione scellerata che, come M5S, contrasteremo in tutte le sedi".

"Nel documento redatto dal ministero dell'Interno apprendiamo che sullo scalo incombe una riduzione di personale: - spiegano - parliamo di dodici professionisti in meno tra organico e vigili del fuoco. Decisamente troppe unità per un aeroporto che sta mettendo a segno un discreto aumento del traffico internazionale (Ue ed extra Ue) e un aumento del 14% del traffico cargo".





