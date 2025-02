Delegato sindacale licenziato, sciopero alla Socotec di Genova

È in corso uno sciopero a oltranza nella sede genovese della multinazionale Socotec di Genova "contro il licenziamento ingiustificato di due lavoratori, uno dei quali anche delegato sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". Lo denuncia il segretario generale della Filcams Cgil Liguria Marco Carmassi definendolo "un atto gravissimo".

L'azienda specializzata nei test, ispezioni e ceritificazioni delle costruzioni e delle infrastrutture "applica il contratto degli studi professionali e occupa un migliaio di dipendenti a livello nazionale - spiega il sindacalista -. Chiediamo il ritiro immediato dei due licenziamenti ingiustificati che colpiscono due lavoratori e siamo pronti ad andare avanti con lo sciopero ad oltranza".

Per la Filcams Cgil "il licenziamento dei due lavoratori è un atto gravissimo che lede anche la rappresentanza sindacale e indebolisce le misure a tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La Socotec Italia, leader europeo nel campo delle ispezioni, test e certificazioni delle costruzioni e delle infrastrutture nella sede di Genova Rivarolo conta una ottantina di dipendenti". Alla protesta di oggi partecipa anche la Fillea Cgil.



