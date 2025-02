Cingolani, Genova candidata a diventare hub europeo del dato

"Stiamo tentando di guardare a Genova come la 'città del dato' perché ci sono una serie di eccellenti coincidenze: diversi supercomputer e il nodo centrale della portante dei dati che arriveranno dal Mediterraneo, in un futuro assolutamente digitale candidano Genova ad essere hub importantissimo a livello europeo per intelligenza artificiale, super calcolo, cloud e digitalizzazione". A dirlo è l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani in videocollegamento con la presentazione dei Leonardo Innovation Archives (LIA) in corso alla Fondazione Ansaldo di Genova.

"Questa grande operazione di digitalizzazione dei nostri archivi è la nuova cifra di Leonardo che sta digitalizzando tutti i suoi prodotti - spiega Cingolani -. Una spinta alla massiccia digitalizzazione, alla quale teniamo moltissimo, che deve ricordare non solo il futuro ma anche il passato".



