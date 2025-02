In auto travolge e uccide una donna poi si suicida

Forse il senso di colpa per aver determinato la morte di quella donna he conosceva l'ha portato a fare un gesto estremo. Il senso di colpa: per questo, probabilmente, il ragazzo di 22 anni che ieri sera, alla guida della macchina, si è scontrata contro uno scooter lungo la strada statale 2 a Serra Riccò (Genova) si sarebbe tolto la vita tagliandosi le vene con una lama, probabilmente un cutter che teneva in auto.



L'incidente è avvenuto ieri sera in frazione Molinetti, sulla strada che collega le località di Sant'Olcese, Busalletta e Casella. L'urto tra l'auto condotta dal ragazzo il motorino sul quale viaggiava Barbara Wojcik, 35 anni, entrambi di Sant'Olcese, è stato particolarmente violento. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri il ragazzo potrebbe aver perso il controllo della macchina invadendo la corsia opposta sulla quale viaggiava la donna. E' stato così che Barbara Wojcick ha perso la vita.



Il ragazzo, sceso dalla macchina, si sarebbe subito reso conto di quanto accaduto. Per la sua morte due le ipotesi, che potranno esser risolte solo dall'autopsia: o ha preso un cutter che poteva trovarsi nell'auto usandolo per uccidersi tagliandosi le vene oppure potrebbe esser stato stroncato dal malore che gli ha fatto perdere il controllo dell'auto.



Sarà appunto solo l'autopsia a dire con certezza le cause della morte del ragazzo anche perché non ci sono testimoni diretti dell'accaduto. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo, affidato al sostituto procuratore Maria Gabriella Marino e l'esame autoptico verrà affidato nelle prossime ore.



A Sant'Olcese, un comune di 6 mila abitanti della città metropolitana di Genova in Val Polcevera, entrambe le vittime erano conosciute: Barbara lascia un figlio. Lavorava nell'azienda dolciaria Preti ed era molto attiva nel circolo della frazione di Sant'Olcese. Molteplici i post di dolore sui social sia sul profilo personale della donna che sul sito del circolo 'Vicomorasso'. Tra l'altro, il circolo ha reso noto via social di aver sospeso tutte le iniziative organizzate per i giorni a venire in segno di lutto.



Il sindaco di Sant'Olcese Sara Dante ha espresso il proprio dolore e la "vicinanza di tutta l'amministrazione comunale alle due famiglie" degli scomparsi. "Mi stringo alla mia comunità, Sant'Olcese, agli amici e ai famigliari per quanto di tragico è accaduto. Non esistono parole, solo dolore".

