Lo Spezia cade in casa per la prima volta, Lapadula espulso

Lo Spezia cade per la prima volta in casa in stagione e complica forse definitivamente le proprie chance di promozione diretta. Il Catanzaro passa al Picco per 1-0 grazie alla prima rete in campionato di Pittarello al 75'. Caserta lo aveva mandato in campo cinque minuti prima per sfruttare l'uomo in più causato dall'espulsione di Lapadula.

L'acquisto invernale è protagonista in negativo al 67': sbaglia un gol in area piccola cercando il colpo di tacco, ostacola Reca che tentava il tap in e infine interviene in maniera scomposta su un difensore. La Penna, richiamato all'on field review, cambia il cartellino giallo in rosso. Lo Spezia tuttavia non molla e va vicino al pareggio con Candelari e Vignali: decisivo Pigliacelli con due parate d'istinto. Giornata sfortunata per il bomber Pio Esposito, che gioca un'ottima partita ma coglie l'ottavo palo del suo campionato. Con questa sconfitta il Pisa allunga al secondo posto, mentre il gruppo play off avvicina i liguri che non sfruttano l'occasione di salire a +12 punti sul quarto posto.



