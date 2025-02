Comunali Genova, Biolé rifiuta di convergere su Salis

"La candidata sindaco di Genova cooptata dal Partito Democratico e offerta alla coalizione, rappresenta il potere, maschilista e inamovibile. Oltre che la memoria abbiamo perso mesi a causa dei veti incrociati di politici di carriera. Non crediamo che questa proposta possa favorire il ritorno al voto. Ci rifiutiamo quindi di convergere anche noi: tradiremmo noi stessi, i nostri valori e i nostri sostenitori". Così il comitato Filippo Biolé Sindaco e il movimento politico 'Genova Unita' in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo ligure ribadiscono di non voler convergere sulla candidata del centrosinistra e del M5S Silivia Salis.

"A seguito di pressioni ricevute dalla coalizione di centrosinistra affinché la nostra proposta politica si unisca ad essa replichiamo quanto segue - intervengono i sostenitori dell'avvocato, presidente dell'Accademia ligustica di Belle arti e dell'orchestra sinfonica di Sanremo Filippo Biolé -. La decisione di correre con una lista civica persegue un obiettivo preciso e urgente: quello di far ritornare al voto l'elettorato tradito dalla politica da decenni. Più della metà dei genovesi alle scorse regionali non ha votato. Genova ha una medaglia d'oro sul proprio gonfalone perché si liberò dal giogo da sola.

Vogliamo riconquistare quell'orgoglio. Lo faremo con la legalità, con la trasparenza di tutta l'azione amministrativa".





