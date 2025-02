Otto chilometri di coda lungo l'autostrada A10 Genova-Savona tra Savona e Celle Ligure in direzione Genova sono segnalati a causa di un cantiere autostradale. Lo segnala Autostrade per l'Italia spiegando che la coda si registra "in corrispondenza di un cantiere installato per consentire lavori di adeguamento della galleria Cassisi, dove il traffico transita su una corsia".



