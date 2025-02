Bucci a Taggia per festa patrono, "fa tesoro del passato"

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi ha preso parte alla rievocazione storica dedicata al patrono di Taggia, San Benedetto Revelli, giunta alla 42° edizione. Insieme al presidente erano presenti anche il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi. Si tratta di una delle manifestazioni storiche più importanti d'Italia che ha coinvolto tutto il centro storico di Taggia con i suoi 11 rioni che si sono sfidati mettendo in scena la famosa battaglia avvenuta nel 1625 contro i Savoia. Proprio allora il parlamento cittadino chiese l'intercessione del Santo patrono della città, vescovo di Albenga nel X secolo, e Taggia venne salvata.

"Complimenti a tutti - ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - per questa bellissima rievocazione e grazie al sindaco e ai cittadini per l' accoglienza. Una rievocazione che contribuisce a fare tesoro del passato e a coinvolgere cittadini e turisti nell'organizzazione di un appuntamento molto sentito che contribuisce a valorizzare il nostro territorio con le sue bellezze e tradizioni".



