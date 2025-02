Pnrr, già 82 punti digitali facili attivati in Liguria

La Liguria è tra le prime Regioni in Italia nell'attuazione del progetto 'Punto digitale facile" finanziato dal Pnrr per rafforzare le competenze informatiche base dei cittadini e favorire l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Ad oggi in Liguria sono stati attivati 82 punti di facilitazione sul territorio raggiungendo con un anno d'anticipo rispetto la scadenza, il target di progetto stabilito.

Sono oltre 29mila le adesioni dei cittadini nei punti gestiti dalla Regione Liguria con l'obiettivo di raggiungerne 57mila entro l'anno. Al conseguimento dei target contribuisce anche l'attività svolta da otto associazioni dei consumatori presenti sul territorio ligure attraverso il progetto 'Digitalmentis' finanziato da Regione Liguria tramite i fondi antitrust.

"La Liguria è virtuosa nei programmi nazionali di alfabetizzazione digitale diffusa - commenta il consigliere delegato all'Innovazione Tecnologica Alessio Piana -. Un grande risultato frutto di un'azione sinergica sul territorio che ci ha permesso di centrare tutti i target intermedi di progetto. Un passo concreto per dotare tutti i cittadini, specie le persone anziane, delle competenze necessarie all'utilizzo autonomo e consapevole delle tecnologie digitali".

"Le associazioni dei consumatori, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, hanno giocato un ruolo importante nella creazione di una rete unica di facilitazione digitale - spiega l'assessore regionale alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro -. Ancora una volta Regione Liguria è capace di rendere sinergici i progetti che mette in campo a supporto e tutela dei suoi cittadini, con particolare riferimento alle fasce più anziane o svantaggiate".





