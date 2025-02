Chiamata per lite in casa la polizia scopre serra di cannabis

Chiamata per sedare una violenta lite di coppia in un'abitazione di Genova Sestri Ponente la polizia ha invece scoperto una serra di cannabis. Ad aprire la porta un uomo che ha dichiarato di aver avuto un alterco "già risolto" con la compagna al momento assente, ma fin da subito i poliziotti sono stati insospettiti dal forte odore di cannabis nel locale.

Durante i controlli hanno trovato una tenda da coltivazione munita di lampada ed estrattore d'aria, all'interno della quale stavano crescendo due piante di cannabis alte circa 40 centimetri. Sequestrati inoltre diversi involucri contenenti circa 45 grammi di derivati della cannabis, un flacone di metadone, tre coltelli e una somma di denaro in banconote di vario taglio. La coppia è stata denunciata.



