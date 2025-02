Arrestato in Bulgaria nipote latitante del boss Badalamenti

I carabinieri e la polizia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Genova in cooperazione con la polizia bulgara hanno arrestato il latitante Gaspare Ofria, nipote del boss Gaetano Badalamenti. L'uomo era latitante da due anni e deve scontare una condanna definitiva a sei anni e otto mesi. L'operazione, mirata alla ricerca e alla cattura di latitanti di elevato spessore con particolare riguardo a ricercati in cooperazione con le autorità estere, è stata denominata 'Wanted'.

Ofria era stato condannato nel 2023 per diversi reati tra cui una per bancarotta fraudolenta in concorso, un'altra per uso illecito di carte di credito in concorso, e infine un'ultima per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il ricercato, grazie alle attività d'indagine coordinate dalla procura di Genova e svolte dalla polizia e dai carabinieri, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dopo numerosi mesi d'indagine è stato localizzato a Sofia in Bulgaria dove grazie all'emissione di un mandato di arresto europeo, su indicazione degli investigatori, è stato individuato e arrestato dalla polizia bulgara. Dopo la convalida dell'arresto Ofria è stato portato in Italia su un volo aereo.





