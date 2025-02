Uomo ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia

Un uomo di 41 anni è stato ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia al cinghiale programmata nella località 'Gantin' a Camporosso in provincia di Imperia. Sono intervenuti sul posto il personale sanitario, i carabinieri e l'elisoccorso Grifo. Non si conoscono ancora con precisione le condizioni dell'uomo, che avrebbe riportato una ferita ad una gamba. A causa della zona boschiva impervia dovrà probabilmente essere verricellato per il trasferimento in ospedale. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA