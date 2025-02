Spezia calcio, Giampedrone incontra Paul Francis

Primo incontro, oggi, tra l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone e i vertici del gruppo FC32 con l'imprenditore Paul Francis, nuovo proprietario dello Spezia Calcio 1906, insieme al ceo della società Andrea Gazzoli.

"È stata l'occasione per un primo colloquio molto positivo - ha detto Giampedrone - in cui ho potuto dare il benvenuto alla nuova proprietà anche da parte del presidente Marco Bucci. Sono sicuro che, ognuno per le proprie competenze, anche in futuro proseguiremo la collaborazione già avviata e alla base dell'importante investimento regionale da 3,8 milioni di euro realizzato, al fianco dei Platek e del Comune, per l'ammodernamento dello stadio Picco, oggi pronto ad ospitare gli incontri di serie A grazie ad una infrastruttura all'avanguardia, bene prezioso anche per tutta la città e per i tifosi. A questo si aggiunge un importante investimento della Regione da oltre 2 milioni di euro nel comune di Follo per un'opera di messa in sicurezza idrogeologica, che una volta realizzata potrà consentire allo Spezia Calcio l'eventuale sviluppo della cittadella sportiva nel sito in concessione per l'attività di allenamento".

"Sono molto lieto di aver fatto oggi la conoscenza dell'assessore Giampedrone e ringrazio Regione Liguria per l'importante supporto che da anni sta offrendo a Spezia Calcio - ha dichiarato Francis -. La sinergia con le istituzioni è un aspetto fondamentale per una società come la nostra, che ha il compito di rappresentare il meraviglioso territorio spezzino e il suo popolo, in Italia e nel Mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA