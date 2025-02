Elettrolizzatori Aem, 317 milioni per Ansaldo Green Tech

Una contribuzione alla spesa per 317 milioni di euro nei sei anni di progetto a supporto dello sviluppo e produzione degli Elettrolizzatori AEM (Anion Exchange Membrane - membrana a scambio anionico) di Ansaldo Green Tech: è questo l'importo del decreto emesso recentemente dal Mimit a favore dell'azienda controllata da Ansaldo Energia.

L'agevolazione è stata ottenuta a valle dell'approvazione del Progetto Ipcei da parte della Commissione Europea.

Il progetto di Ansaldo Green Tech, denominato Ianus, è finalizzato alla realizzazione della nuova linea produttiva degli Elettrolizzatori AEM, all'espansione dei laboratori di ricerca nella sede di Genova e allo sviluppo e l'industrializzazione di elettrolizzatori modulari che includono sia soluzioni containerizzate da 1 Mw sia soluzioni "open design" per applicazioni industriali multi-MW su grande scala.

Con un focus su settori strategici come industria, power generation e mobilità, il progetto si propone di accelerare la transizione energetica, integrando l'idrogeno come pilastro fondamentale per un futuro ambientalmente ed economicamente sostenibile.

L'Elettrolizzatore AEM sviluppato da Ansaldo Green Tech è un prodotto innovativo, in grado di produrre oltre 500 kg di idrogeno al giorno, garantendo prestazioni all'avanguardia e una sostenibilità superiore rispetto alle tecnologie concorrenti. In particolare, l'impianto è caratterizzato da un'elevata efficienza e flessibilità, una produzione di idrogeno in pressione, un minore utilizzo di materie prime critiche e un minor fabbisogno di acqua. Lo scorso novembre Ansaldo Green Tech ha formalizzato la vendita del primo Elettrolizzatore AEM da 1 Mw.



