Crociere, Minoia 'ancora lavori, ma i passeggeri aumentano'

"I lavori di allungamento della banchina di Ponte dei Mille levate sono ancora in corso. La committenza è nelle mani dell'Adsp che ha il cronoprogramma esatto. Per quanto ci riguarda abbiamo certezza che quest'anno per l'alta stagione non avremo la possibilità di utilizzare quell'approdo. Ma utilizzando al meglio e al massimo le infrastrutture che sono rimaste disponibili posso dire che per il 2025 avremo qualche toccata nave e qualche passeggero in più del 2024". Alberto Minoia, amministratore delegato di Stazioni Marittime spa, la società che gestisce i terminal crociere e traghetti di Genova, spiega, parlando a margine del convegno "Ferro-gomma. Acqua: l'intermodalità e il porto di Genova" che i lavori di allungamento della banchina delle crociere di Ponte dei Mille lato levante per portarla a 376 metri che avevano già penalizzato il traffico crociere nel 2024 impatteranno anche sull'estate 2025, ma i numeri sono comunque destinati a salire.

"Credo che nel 2025 toccheremo il numero di passeggeri delle crociere che abbiamo registrato come record nel 2023 (1.700.000, ndr) - continua Minoia -. Questo dicono le nostre previsioni e le prospettive sono di ulteriore crescita, perché quando avremo disponibile la banchina allungata avremo un approdo in più con la possibilitò di strutturare servizi che oggi non sono utilizzati".



