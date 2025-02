Catani, entro '25 a Genova nave a Gnl ma porto non è attrezzato

"La terza nuova nave della flotta Gnv arriverà fra qualche mese, e la quarta a inizio 2026.

Saranno entrambe alimentate a Gnl, ed entrambe specificamente pensate per il mercato domestico, per la linea Genova-Palermo.

Però non sappiamo ancora se potremo utilizzarle qui o se saremo invece costretti a spostarle su altri mercati, come Spagna e Francia. A Genova non c'è la possibilità di fare rifornimento di Gnl, i porti italiani non sono attrezzati per il Gnl e non sono attrezzati per il cold ironing".

Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv, compagnia di traghetti del gruppo Msc, lancia l'allarme dal palco del convegno "Ferro-gomma-acqua: l'intermodalità e il porto di Genova" che si è svolto nel salone di prima classe della Stazione marittima di Genova. Se ne parla da anni, ma adesso i tempi sono stretti, gli armatori si stanno attrezzando con nnavi sempre più innovative e meno inquinanti, ma i porti non sono pronti. "Stiamo lavorando alacremente come Assarmatori da un lato e dall'altro tutte le istituzioni nazionali affinché vengano finalizzate le linee guida per i regolamenti attuativi e a seguire lavoreremo con l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale del porto di Genova per avere l'effettiva attuazione e quindi la possibilità reale di fare rifornimento di Gnl alle nostre navi - spiega ancora Catani -. Altrimenti noi portiamo navi innovative dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e del livello di servizio ma non potremo utilizzarle in Italia". L'altro nodo è l'elettrificazione delle banchine per poter rifornire di energia elettrica da terra le navi quando sono in porto e poter spegnere così i motori. Anche su questo fronte si sta lavorando, ma oggi i porti italiani non sono ancora attrezzati. "Se oggi il servizio fosse disponibile potremmo attaccarci con le nostre navi a terra- aggiunge Catani -. Ad aprile ci verrà consegnata la nave Orion che entrerà in operatività a giugno a Genova, attrezzata per il cold ironing. Ma per fare il test, in operativo, del cold ironing la porteremo in Francia, nel porto di Sète, perché a Genova l'elettrificazione delle banchine non è ancora operativa".



