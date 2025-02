Carlo Felice Genova, sindacati 'dipendenti sono i meno pagati'

Il Carlo Felice vanta una realtà produttiva fra le più alte a livello nazionale in rapporto all'organico e, nello stesso, tempo, si trova ai posti più bassi nella classifica delle retribuzioni medie dei dipendenti, mentre i vertici della Fondazione vantano gli stipendi fra i più alti d'Italia. Questo il quadro denunciato da un documento diffuso dalle due sigle sindacali Slc-Cgil e Snater. Alla base della nuova contestazione ai vertici c'è la stagnazione degli accordi retributivi. La richiesta del welfare aziendale formulata dalle organizzazioni sindacali è stata rigettata.

I sindacati ribattono evidenziando alcuni aspetti. La retribuzione complessiva media per i dipendenti del Carlo Felice è di circa 27.500 euro contro i 35.400 di Bologna, i 32.500 di Cagliari, i 42.900 di Napoli e i 38.300 di Venezia. I sindacati, inoltre, sottolineano che a una maggiore produzione corrisponde un minor numero di lavoratori impiegati: "Se si prende ad esempio il numero di artisti del Coro utilizzati in questa stagione lirico-sinfonica paragonati a quelli impiegati nelle stesse opere nel periodo 2013-2019 abbiamo anche 12 unità a meno a titolo". A proposito del numero di spettacoli si può tra l'altro osservare che dopo il Covid c'è stata una contrazione delle aperture di sipario che non ha più riportato il teatro ai numeri precedenti. Se si prende la stagione 2018-2019 si erano registrate 64 recite fra opere e balletti, numero ben più alto del cartellone in corso (47 recite fra opere e balletti). Al centro di qualche contestazione anche il compenso del sovrintendente emerso dal bilancio consuntivo del 2023, passato da 176.927 euro del 2022 a 210.283 euro del 2023: "La retribuzione del Sovrintendente - si legge nella nota alla tabella - è rimasta invariata nel 2023 per quanto attiene la parte ordinaria. La differenza è sostanzialmente ascrivibile alla mancata imputazione nel 2022 delle ferie non godute per una non corretta trasmissione del dato. La relativa sopravvenienza passiva è stata imputata a costo nel 2023".



