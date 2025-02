Bucci, Genova polo logistico e digitale strategico per Italia

"Genova è un polo logistico unico in Italia dal punto di vista dell'intermodalità, con il suo porto, le ferrovie, le strade e l'aeroporto, senza contare il suo ruolo di hub per i cavi digitali e sull'intelligenza artificiale. Dobbiamo fare in modo di rafforzare questo vantaggio, come già si sta facendo in questi anni per quanto riguarda la realizzazione del piano strategico infrastrutturale, in modo da garantire ricadute economiche ed occupazionali su tutto il territorio della Liguria". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto questa mattina al convegno "Ferro, gomma, acqua: l'intermodalità delle merci nel porto di Genova" alla Stazione Marittima.

"Nel mondo di oggi è impensabile essere un centro logistico senza essere anche un centro digitale - ha detto Bucci -. Per arrivare a questo obiettivo occorre puntare molto sullo sviluppo: nelle scorse settimane, insieme al ministro Urso, si è parlato delle opportunità legate alle giga factory europee per l'intelligenza artificiale, di cui una è stata assegnata all'Italia. Vogliamo che Genova sia tra le location italiane in lizza per ospitarla: qui possiamo contare su Istituto Italiano di Tecnologia, Università, aziende e una ricca filiera nell'ambito del digitale, quindi abbiamo tutte le carte in regola per poterla accogliere», conclude il presidente.

Sul tema dell'alta velocità ferroviaria, il presidente Bucci ha sottolineato l'importanza del collegamento veloce tra Genova e Milano. "Abbiamo nuovamente richiesto di poter ottenere il treno veloce per Milano anche prima del termine dei lavori per il Terzo Valico, con due collegamenti alla mattina e due alla sera.

Senza fermate intermedie, anche con l'attuale assetto infrastrutturale i tempi di percorrenza tra Genova Principe e Milano Rogoredo si ridurrebbero a circa un'ora e un quarto - ha concluso -. Abbiamo invitato i vertici di RFI e Trenitalia a Genova proprio per discutere di questo e di altri temi legati alla mobilità ferroviaria".



