Bucci, attivare treni veloci Genova-Milano senza fermate

La Regione Liguria ha chiesto a Trenitalia di attivare quattro treni veloci da Genova a Milano in un'ora e un quarto abolendo le fermate intermedie di Pavia, Voghera, Tortona, Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, senza aspettare l'attivazione del Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano. Lo comunica il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a Genova margine del convegno 'Ferro-gomma-acqua: l'intermodalità e il porto di Genova'.

"Abbiamo nuovamente richiesto di avere il treno veloce per Milano adesso, senza aspettare il Terzo Valico, il che vuol dire non fare le fermate - spiega Bucci -. Aspettiamo una risposta da Trenitalia nel giro di pochi giorni, forse qualche settimana.

C'è il top management ancora in insediamento, abbiamo invitato sia quello di Rfi che di Trenitalia a venire a Genova non appena saranno perfettamente insediati e rilanceremo la palla, ma sanno già quali sono le richieste: vogliamo due treni al mattino e due treni alla sera".

"Da Genova Principe a Milano Rogoredo - aggiunge Bucci - si potrebbe arrivare anche a un'ora e un quarto se non si fanno fermate, con la struttura attuale, senza fare senza niente di nuovo. Sarebbe un grandissimo vantaggio per tutti i cittadini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA