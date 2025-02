Boxe e Savate protagonisti sabato sera al palasport di Genova

Una serata evento dedicata alla Boxe e alla Savate. Andrà in scena sabato 22 nel rinnovato Palasport di Genova grazie a History of Fight organizzata da Elite Top Fight.

Ad aprire la serata due incontri uno di boxe tra giovani promesse: Lorenzo Berlusconi contro Mattia De Icco per la categoria pesi leggeri e uno di Savate nella categoria super leggeri tra Samuele Criniti e Niko Krečak. E a bordo ring per sostenere il figlio quattordicenne Lorenzo, che l'anno scorso vinse la finale del Kombat Tour sempre a Genova, anche Pier Silvio Berlusconi. La festa proseguirà poi con quattro match di pugilato internazionale, con il titolo Elite Top Fight in palio tra Alexandra Gaburel e Nicole Schäfer. Mentre il 1° Torneo Genova 4 Savate coinvolgerà quattro atleti professionisti, tra cui un incontro speciale con l'atleta locale Albe Odescalchi.

Tra gli ospiti attesi sugli spalti del Palasport della Foce il campione olimpico di pugilato Clemente Russo. Al suo fianco, Fabio Turchi, campione europeo di pugilato. Per le istituzioni il f.f. sindaco di Genova Pietro Piciocchi, l'assessore allo Sport del comune Alessandra Bianchi e il governatore Marco Bucci con l'assessore regionale allo sport Simona Ferro. La serata sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Elite Top Fight, per permettere anche a chi non sarà presente di vivere l'evento.



