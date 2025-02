Attacco hacker ai porti di Genova e Savona da gruppo filorusso

Il gruppo hacker filorusso 'Noname057' nella notte ha attaccato il sito web dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende i porti di Genova, Pra', Savona e Vado Ligure. Gli hacker hanno spiegato che la campagna vuole essere una reazione alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che durante un discorso all'Università di Marsiglia, aveva fatto un parallelo tra la Russia e il Terzo Reich.

L'attacco fa parte di una più ampia campagna che gli hacker filorussi hanno lanciato il 17 febbraio scorso contro istituzioni e aziende italiane. Per il quinto giorno consecutivo il collettivo ha lanciato attacchi Ddos (Distributed denial of service) per mettere in down i siti web, questa volta nel mirino è finito anche il settore dei trasporti. Il sito web dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha subito rallentamenti, ma ora è operativo.

Nei giorni scorsi davanti al porto di Savona la nave petroliera Seajewel è stata danneggiata dall'esplosione di un ordigno mentre si trovava davanti alla costa.



