Vieira: "con l'Inter concentrati e ambiziosi, servono punti"

La vittoria sul Venezia ha portato il Genoa a quota 30 punti, ma per Patrick Vieira non è cambiato ancora nulla. Così sabato sera contro l'Inter sarà per il tecnico un'altra sfida fondamentale nella corsa verso la salvezza.

"Non abbiamo cambiato la nostra settimana di lavoro. E sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente: il nostro obiettivo è rimanere in serie A. Mancano ancora tanti punti e dietro ci sono squadre che sono ancora lì per questo noi dobbiamo andare a Milano a giocare come abbiamo sempre fatto con concentrazione ma anche ambiziosi sotto il punto di vista del gioco".

Per Vieira non sarà una sfida come le altre visto il suo passato all'Inter maglia vestita per 3 stagioni e mezzo. "Ho passato momenti bellissimi all'Inter però la partita di sabato per noi è importante e vogliamo andare lì a fare una bella partita e prendere punti. Questo è il mio obiettivo e della squadra".

Di fronte un'Inter reduce dalla sconfitta con la Juventus.

"Troveremo un'Inter molto arrabbiata che ha perso l'ultima partita. Ha voglia di prendere i tre punti ed ha una rosa con 25 giocatori di altissimo livello. Per questo noi dobbiamo essere pronti a soffrire e pronti a giocare contro una squadra che è una delle più forti in Europa".

Un Genoa che intanto si gode un Messias ritrovato e un Pinamonti sempre più decisivo. "Ricordiamo che è da molto tempo che non giocava una partita dall'inizio-ha spiegato Vieira-.

Fisicamente non è ancora al cento per cento. Deve solo continuare ad allenarsi per stare bene. Però sta crescendo e sono contento della sua partita. È sulla strada giusta".

"Pinamonti? E' un giocatore importantissimo per la squadra.

Per il gol segnato ma anche per il sacrificio che sta facendo per la squadra. Credo che rappresenti il calcio come lo vedo io.

Lavora per la squadra quando viene ad aiutare in difesa e si sacrifica e questa mentalità è importantissima per noi. Sono contento che inizi a fare gol perché per un attaccante è importante anche fare gol. Lo vedo felice sul campo e lo vedo lavorare con la squadra a livello difensivo. Sta facendo bene".





