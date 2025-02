Samp, Semplici 'ripartiamo dalla prestazione di Bolzano'

C'è voglia di ripartire in casa Sampdoria dopo la sconfitta col SudTirol con la squadra blucerchiata che ha concluso il match in 9 uomini per due espulsioni. Il tecnico ligure Semplici cerca di vedere il bicchiere pieno in vista dell'anticipo di domani sera al Ferraris col Sassuolo: "Dobbiamo ripartire dalla prestazione di Bolzano dove abbiamo perso immeritatamente ma abbiamo, purtroppo, combinato tutto noi. Sono certo che, se non ci fosse stato l'episodio del rigore, non avremmo perso nemmeno in nove.

Il Sassuolo è una squadra senza ombra di dubbio forte ma la Sampdoria gli renderà la vita difficile. Sono convinto faremo una grande prestazione", spiega Semplici che punta sulla voglia di riscatto della squadra per riprendere subito la marcia positiva e allontanarsi dalle zone calde della classifica. "Per quanto riguarda le due punte, giochiamo già con due punte e mezzo: Sibilli, Niang e Oudin. Comunque, su Coda stiamo lavorando, ora sta bene, e sta a me scegliere come impiegarlo", aggiunge l'allenatore che poi si sofferma su Sibilli: "Si è davvero inserito nell'ambiente come un veterano, sembra essere alla Samp da sempre e ha portato una ventata di benessere. Non è solo lui, ci siamo rinforzati. Stiamo acquisendo la mentalità giusta per risalire"



