Salone nautico, aperte le iscrizioni alla 65^ edizione

Si sono aperte ufficialmente oggi le iscrizioni alla 65esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova che si svolgerà dal 18 al 23 settembre prossimi.

"L'evento - si legge in una nota di Confindustria nautica - si rafforza quale piattaforma di riferimento per l'industria nautica a livello globale e conferma il trend di crescita degli ultimi tre anni, in virtù delle scelte strategiche del piano di sviluppo della manifestazione, della primazia assoluta dell'industria italiana e del ruolo di interlocutore privilegiato con le istituzioni nazionali ed europee".

"La scelta di puntare sulle aree all'aperto, salite all'85% del totale, la possibilità di effettuare prove in mare, ben 3.855 lo scorso anno, le banchine "premium" che consentono ai costruttori di unità sia a vela sia a motore di beneficiare di uno spazio espositivo unico con doppio affaccio sulle rispettive darsene merceologiche, la completezza e l'interconnessione delle cinque aree tematiche (Yachts & Superyachts, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea), il nuovo layout architettonico firmato da Renzo Piano, sono i punti di forza che differenziano Genova da tutte le altre fiere internazionali - ha detto Andrea Razeto, Presidente de I Saloni Nautici, la Società organizzatrice 100% partecipata da Confindustria Nautica - e ne hanno decretato un andamento positivo e in controtendenza anche in un contesto economico globale non facile e in continua evoluzione". L'edizione 2025 sarà realizzata in conformità alla Certificazione ISO 20121, ottenuta nel 2024, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dell'evento, promuovere pratiche responsabili e valorizzare i principi di accessibilità e inclusione sociale.

Come recentemente evidenziato anche dal "Libro verde made in Italy 2030" redatto dal Ministro Urso, la nautica si è affiancata alle "4A," i tradizionali pilastri dell'industria italiana. L'industria nautica nazionale nel 2024 ha raggiunto il massimo storico di 8,33 miliardi di euro e confermato l'Italia quale primo Paese esportatore di imbarcazioni e yacht da diporto, con il record storico di 4,4 miliardi, e il primato mondiale nella produzione di superyacht con più del 50% degli ordini globali, oltre alla leadership nel settore dei battelli pneumatici e degli accessori e componenti.



