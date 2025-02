Genova Antiquaria, alla Meridiana bellezza senza tempo

La prima edizione di Genova Antiquaria, promossa dall'Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova e il sostegno di Banca Passadore&C, porta nel cuore della città un evento dedicato all'arte e all'antiquariato di altissimo livello.

Da domani giovedì 21 a mercoledì 26 febbraio 2025, le sale di Palazzo della Meridiana, storico gioiello del sistema dei Rolli, accoglieranno un percorso espositivo che attraversa i secoli, dal Cinquecento fino agli anni Cinquanta del Novecento.

L'esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso a offerta libera (contributo minimo 5 euro), il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Arkè Odv, impegnata nel garantire cure dentistiche gratuite ai bambini in difficoltà.

Genova Antiquaria riunisce alcune delle realtà più prestigiose del settore, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire dipinti antichi, arredi di pregio, sculture, gioielli e oggetti da collezione.

Tra gli espositori, opere italiane ed europee dal XVI al XVIII secolo, tra cui una tela di Giovanni Battista Castiglione detto il Grechetto, maioliche savonesi del XVIII secolo e dipinti di Gregorio De Ferrar e il design storico con pezzi iconici come un mobile bar di Paolo Buffa e le celebri sedie leggere di Chiavari e capolavori dell'Ottocento e del primo Novecento, con opere di Angelo Costa, Sexto Canegallo e Rubaldo Merello. Oltre a essere un evento culturale di rilievo, Genova Antiquaria sostiene una causa sociale. L'intero ricavato sarà devoluto a Arkè Odv, attiva dal 2000 con il progetto "Un Dentista per Amico", che offre cure dentistiche gratuite a bambini e ragazzi in difficoltà economica attraverso una rete di oltre 2.500 professionisti volontari.



