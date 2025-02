Contratto metalmeccanici, lavoratori in corteo a Genova

Uno striscione rosso con scritto 'contratto subito' e 'diritti e dignità' apre la manifestazione per i lavoratori metalmeccanici oggi in piazza per chiedere il rinnovo del contratto. La mobilitazione rientra in un pacchetto di scioperi deciso dopo il muro contro muro con Confindustria che ha fatto ritenute dal sindacato 'inaccettabili'. In corteo da piazza Acquaverde alla sede di Confindustria Genova alcune centinaia di lavoratori di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm.



