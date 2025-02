Comunali Genova: Bucci, 'Salis prenderà una grossa delusione'

"Prenderà una grossa delusione": così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci replica alle parole della candidata del centrosinistra e del M5S alle elezioni amministrative a Genova Silvia Salis, che alla sua prima uscita pubblica ha dichiarato di "poter vincere al primo turno" sul candidato del centrodestra Pietro Piciocchi.

In merito al tema delle periferie, Bucci a margine della conferenza stampa del dopo Giunta ha ironizzato sulle dichiarazioni di Salis, sostenendo che senza la realizzazione dello Skymetro in Val Bisagno non sarà possibile avvicinarle al centro. "Altrimenti come portiamo le persone? A cavallo?", commenta il presidente.

"Vediamo cosa penserà del Galliera, della metropolitana, delle altre infrastrutture - continua Bucci -. Pietro Piciocchi l'ha definita un'armata Brancaleone, quando si decide una cosa e hai tutti i tuoi amici che decidono il contrario. Sarà molto difficile prendere decisioni nell'armata Brancaleone. Vogliamo sentire le proposte, le nostre sono molto chiare, Piciocchi presenterà un programma dove ci sono molte manutenzioni, molte infrastrutture, molti lavori da fare. In tanti si dimenticano che abbiamo raddoppiato il bilancio del sociale, quando sono arrivato a Genova era di 42 milioni, quando me ne sono andato era di 85. Voglio sapere quale Comune in Italia ha raddoppiato il bilancio del sociale in sette anni, eppure qualcun altro pensa di avere l'esclusiva del parlare di sociale. Noi forse ne parliamo poco, ma sui fatti facciamo tanto".

"Vorrei sentire da loro i fatti, cosa vogliono fare per la nostra città - aggiunge - so che è difficile, ma qui si gioca la capacità del sindaco di saper portare dei fatti reali per il futuro della nostra città e delle nostre generazioni, non parole. Mi ricordo il programma di Orlando, cinquanta pagine, undici delle quali di sue foto personali, ma alla fine non c'era nemmeno un progetto dentro. Non ce n'era neanche uno".



