Andrea Settembre, 'il mio legame con Napoli è fortissimo '

"Il legame con Napoli è fortissimo, chi è napoletano può capire quanto siamo legati alla nostra città, alle nostre origini. Il mio modo di vedere la vita è stato influenzato da Napoli perché sono nato e cresciuto qui.

Sono contento di aver portato un pezzo di me e di Napoli sul palco dell'Ariston". Sono le parole di Andrea Settembre, vincitore della categoria Giovani all'ultimo Festival di Sanremo, che è stato ricevuto oggi nella sede del Comune di Napoli dove il sindaco, Gaetano Manfredi, gli ha consegnato una targa per celebrare il risultato raggiunto.

"Sono onorato di essere qui - ha aggiunto il giovane artista - felice di incontrare il sindaco e di essere tornato a Napoli perché dopo Sanremo non ero ancora tornato nella mia bellissima città che mi è mancata molto e vorrei abbracciare tutte le persone che mi hanno sostenuto durante questa esperienza". Il neo vincitore di Sanremo Giovani ha dato appuntamento a tutti i suoi fan napoletani il prossimo 11 aprile alla Casa della Musica. "Ci divertiremo - ha concluso - e intanto sto già scrivendo nuove cose. Sarà un bell'anno pieno di musica".





