Vasto incendio in appartamento, evacuato stabile

Poco prima di mezzanotte, un violento incendio si è sviluppato in una cucina al terzo piano di una abitazione di via Stassano. Il residente è stato soccorso e consegnato alle cure del 118 e trasportato all'ospedale per accertamenti. All'interno dell'appartamento si trovavano grandi quantità di materiale che sono stati coinvolti nell'incendio.

Data la notevole quantità di fumo e calore sviluppatisi, i Vigili del Fuoco hanno optato per evacuare tutto lo stabile, operazione in cui ha collaborato anche la Polizia che era giunta sul posto. Le due squadre VVF hanno operato tutta la notte per spegnere e smassare tutto quel materiale accumulato, che è stato coinvolto nell'incendio. Presente anche la Polizia Locale.

La due squadre e il carro aria respirabile sono rientrati poco prima delle 7 di stamane.



