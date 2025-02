Successo per il 1^ premio letterario Rotary Genova - S.Giorgio

Si è conclusa con un successo straordinario e la presenza di oltre 200 persone , la cerimonia di premiazione del "I° Premio Letterario Rotary Genova San Giorgio - Liguria Terra di Emozioni" All'evento presentato da Lucia Aliverti, presidente Rotary Club Genova San Giorgio, è intervenuto il vice sindaco reggente Pietro Piciocchi. "Questa iniziativa del Rotary - ha dtto Piciocchi - raccoglie i racconti di tutti coloro che si sono voluti mettere in gioco ed è per tutti , un progetto culturale inclusivo da ogni punto di vista, basti pensare che la versione audiolibro sarà donata all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Centro Nazionale del Libro Parlato, mentre le copie del volume tradizionale saranno distribuite agli anziani delle case di riposo. L'amministrazione comunale non poteva che supportare convintamente questa iniziativa incentrata sui paesaggi della Liguria - prosegue -, dove Genova è culla di immaginazione e di sensazioni, sollecitando la nostra fantasia e amplificando i nostri ricordi. Da sempre la nostra Città ispira la letteratura e l'arte con risultati straordinari: anche questa volta, nel segno della solidarietà, vedo pagine ricchissime di spunti e di riflessioni di cui fare tesoro. Per questo e per l'obiettivo charity dell'evento - conclude -, che sicuramente diventerà un appuntamento annuale e longevo, ringrazio gli ideatori del Rotary Club Genova San Giorgio , i tre grandi scrittori Martigli, Morchio e Rattaro che hanno donato un loro racconto, e tutti i partecipanti".

Il "I° Premio Letterario Rotary Genova San Giorgio - Liguria Terra di Emozioni" è stato ideato dal Rotary Club Genova San Giorgio con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova. Il concorso ha invitato gli scrittori a esprimere, attraverso i loro testi, le emozioni che la Liguria sa suscitare. Tra i 143 elaborati ricevuti, sono stati selezionati 20 racconti di alta qualità, capaci di rappresentare la regione con profondità e sentimento. I primi tre racconti sono stati donati dagli scrittori genovesi Carlo A. Martigli, Sara Rattaro e Bruno Morchio, mentre gli altri 17 sono opera dei vincitori del premio. Questi racconti sono stati raccolti in un libro di 256 pagine, che verrà trasformato in un audiolibro con letture effettuate dai rotariani genovesi e donato all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Centro Nazionale del Libro Parlato, rimanendo sempre disponibile sul loro sito.



