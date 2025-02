Settembre, dopo trionfo a Sanremo targa dal sindaco di Napoli

Il 20 febbraio alle 14,30 Settembre, il cantautore nepoletano vincitore nella categoria Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano Vertebre, verrà premiato con una targa dell'amministrazione comunale nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme alla presidente del consiglio comunale Amato e al consigliere per la Musica e l'Audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Scritto da Andrea Settembre, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, Vertebre (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music) è prodotto da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello e conta già oltre 15 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Intanto sono stati annunciati i primi due grandi concerti del giovane artista: l'8 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma e l'11 aprile alla Casa della Musica di Napoli. Le prevendite sono disponibili su TicketOne, le date sono organizzate da Isola degli Artisti.

Settembre si era già fatto conoscere con la cover del brano Amandoti dei CCCP - Fedeli alla linea, prodotta da BNJMN, che aveva reso personale inserendo delle frasi in dialetto napoletano e dedicandola a un'esperienza vissuta. Il brano è stato la colonna sonora della serie di successo Inganno, prima in classifica nel mondo per 13 settimane consecutive su Netflix.

È disponibile in digitale il primo EP di Settembre, Vertebre, composto da 8 brani, di cui 4 inediti. Un racconto autentico di come si vivono i vent'anni tra esperienze, vulnerabilità, paure, nuove scoperte, incontri, delusioni e cuori infranti, racchiusi in testi e sonorità che fondono pop, elettronica e tradizione partenopea.



