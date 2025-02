Nuovo boom turismo, nel '24 Liguria supera record 2023

Nuovo record per il turismo in Liguria nel 2024. Dai dati forniti dall'Osservatorio turistico regionale nell'anno appena passato sono state registrate 16.164.878 presenze superando dello 0,48% il record di 16.088.330 del 2023. Numeri equamente distribuiti tra turisti italiani (8.754.363 italiani, -1,06% rispetto al 2023) e stranieri (7.410.515, +2,36%).

Analizzando i dati delle Province emerge che Imperia ha registrato il risultato migliore con una crescita delle presenze del 2,59%, in salita anche Genova dello 0,62%, sostanzialmente stabile Savona (-0,08%), mentre La Spezia ha segnato una riduzione dell'1,16% con un impatto maggiore sul turismo domestico.

" Ancora una volta la Liguria si conferma una delle grandi protagoniste del turismo, con numeri da record che ci riempiono di orgoglio - commenta il presidente di Regione Liguria Marco Bucci -. La crescita delle presenze internazionali dimostra che il nostro lavoro di promozione e valorizzazione sta portando risultati concreti: sempre più turisti da tutto il mondo scelgono la Liguria per le sue bellezze, la sua storia, la sua enogastronomia e le sue eccellenze. Siamo una regione straordinaria, e questi dati ci danno ancora più energia per continuare a investire su un settore che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra economia. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere la Liguria una meta sempre più competitiva, attraente e pronta a stupire chiunque venga a scoprirla. Siamo pronti a crescere ancora in questo 2025." "Quelli del 2024, oltre ad essere da record, sono dati molto interessanti considerando che l'elemento trainante della crescita è stato il turismo internazionale che ha registrato un aumento del +2,36% nelle presenze - aggiunge l'assessore al Turismo Luca Lombardi - Il turismo europeo ha mostrato segnali di stabilità, con la Francia che ha registrato un incremento del +3,68% nelle presenze, il Regno Unito dell'1,05% mentre la Germania ha mantenuto sostanzialmente gli stessi livelli dell'anno precedente. Tra i mercati in forte espansione notevoli i numeri segnati da Cina (+33,67% presenze), India (+28,24%), Canada (+4,70%), Turchia (+51,33% presenze) e Giappone (+16,78%). L'attività di promozione presso le principali fiere turistiche del settore fatta nel 2024 ha dato i suoi frutti e anche quest'anno la Liguria è stata presente ad eventi fieristici importantissimi in Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e naturalmente alla Bit di Milano".



