Minorenni sopresi a spacciare coca, sequestrati 2 etti di 'neve'

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due ragazzi senegalesi di 17 anni ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne spaccio. Dopo una complessa attività di indagine agenti del Commissariato Prè hanno visto i ragazzi nascondere qualcosa in corrispondenza di due fioriere collocate in piazza Santa Brigida.

Gli operatori, grazie a diversi servizi di osservazione dei loro spostamenti anche attraverso le telecamere del centro storico, li hanno intercettati mentre cedevano della sostanza stupefacente in vico di Sant'Antonio e, a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, nascoste in vari punti della casa, diverse dosi di cocaina ma anche voluminose confezioni della stessa sostanza pronta al taglio, oltre a tutto il materiale necessario per la lavorazione.

In totale sono stati sequestrati circa 2 etti e mezzo di cocaina e i due ragazzi, già pregiudicati per reati simili, sono stati arrestati e accompagnati presso un centro di Prima accoglienza e messi a disposizione dell'A.G.



