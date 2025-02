Comune Genova, al via 6 milioni di lavori di manutenzione

Il Comune di Genova ha avviato un programma di 234 interventi prioritari di manutenzione da oltre 6,2 milioni in tutti i Municipi a partire da strade, marciapiedi, verde pubblico e impianti. Lo annuncia il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi spiegando che "l'obiettivo degli interventi è migliorare la sicurezza, l'accessibilità e la qualità della vita".

"Il programma è solo una prima fase di interventi manutentivi che stanno partendo e che partiranno stretto giro sul tutto il territorio, andando a intervenire sulle priorità indicate dai Municipi - dichiara Piciocchi -. Gli interventi saranno poi incrementati anche nei prossimi mesi per un investimento complessivo previsto, solo a oggi, di 17 milioni di euro entro il 2025, oltre agli interventi contenuti nel piano triennale".

"Gli interventi stanno partendo proprio in questi giorni - illustra l'assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari - le priorità sono state individuate in stretta collaborazione con i Municipi a cui abbiamo chiesto le situazioni prioritarie su cui intervenire".

Tra gli interventi previsti nel Municipio I Centro Est la pavimentazione stradale in piazza Corvetto, piazza Manin, corso Armellini, i marciapiedi in via Colombo, corso Magenta, via Bianchetti, presso la scalinata di via Centurione rifacimento scala di collegamento tra le varie creuze e passaggi, nel Municipio II Centro Ovest la pavimentazione stradale in vico Grattoni e via Botteri, nel Municipio III Bassa Val Bisagno la pavimentazione stradale in via Fontanarossa, via Giacometti, via Del Pontenuovo, via Robino, via Ponte Serra, via Amarena, i marciapiedi e percorsi pedonali in via Don Orione, Corso Monte Grappa, via Donghi, piazza Solari, via Fereggiano, nel Municipio IV Media Val Bisagno la pavimentazione stradale in piazzale Marassi, via Bavari, via Bobbio, i marciapiedi e percorsi pedonali in via Montaldo, via Struppa, via Molassana, via Bobbio, nel Municipio V Val Polcevera la pavimentazione stradale in via Semini, via Natale, via Vezzani, via Pedrini, i marciapiedi in via Linneo, via Coni Zugna, via Giro del Vento, via Gallino, nel Municipio VI Medio Ponente la pavimentazione della rotonda in via Cornigliano, via Puccini, via Cervetto, piazza Baracca, i marciapiedi e percorsi pedonali via Sestri e via Puccini, nel Municipio VII Ponente la pavimentazione stradale in via Branega, via Piandilucco e via Novella, nel Municipio VIII Medio Levante la pavimentazione stradale in via Piave, piazza Merani, via Gobetti, via Casaregis, via Trieste, via Battisti, via Caffa e via Bosio, nel Municipio IX Levante la pavimentazione stradale in via della Vergine, Salita Sella e via Bisagno.



