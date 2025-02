"Certamente Silvia Salis è un buon candidato. Se lo avesse chiesto a me poteva essere un candidato anche per noi". A dirlo è il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a margine del road show del Gse, il gestore servizi energetici in corso di svolgimento al Palazzo della Borsa. Già ieri, a margine del sopralluogo al nodo di Genova, si era detto "tradito" dalla decisione della Salis di candidarsi a sindaco per lo schieramento di centrosinistra.



