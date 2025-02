Bucci, Genova deve appartenere in futuro a piattaforma nucleare

"Genova ha un background e un knowhow incredibile dal punto di vista nucleare, ha sempre avuto le aziende numero uno in Italia, e vogliamo che Genova appartenga alla piattaforma nucleare per il futuro. Questo anche attraverso, ad esempio, l'Agenzia per il nucleare, l'ente di regolazione e di conoscenza che dovrebbe avere base qui a Genova. Stiamo lanciando questa opportunità".

A dirlo, a margine del Road Show di Gse, il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci.



