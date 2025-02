Audiovisivo, dal 28 al 30 marzo 2^ edizione dei Portofino Days

Dal 28 al 30 marzo 2025 si terrà la seconda edizione dei Portofino Days - International Fiction Festival. Proiezioni, masterclass e incontri dedicati ai professionisti del settore per rafforzare ancora una volta il posizionamento della Liguria come "terra da fiction".

"Le produzioni cinematografiche, dagli spot pubblicitari alle serie tv fino ai lungometraggi, rappresentano una straordinaria opportunità per la nostra regione - spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - Già oggi, numeri alla mano, questo settore genera lavoro, occupazione e sviluppo su un territorio che, anno dopo anno, si conferma particolarmente vocato su questo fronte grazie alla bellezza e alla varietà dei suoi paesaggi, naturali e urbani. Oltre a questo, è innegabile il valore in termini di promozione turistica che il piccolo e il grande schermo portano con sé: siamo quindi particolarmente felici di accogliere, in uno dei luoghi simbolo della Liguria nel mondo, la seconda edizione dei Portofino days. Ogni evento di questo tipo, al di là del valore culturale e di immagine, è strategico per portare ricchezza, occupazione e sviluppo, in particolare in un settore che ha ampi margini di crescita".

La manifestazione, promossa da Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission e Comune di Portofino, vede confermate tutte le location dello scorso anno, con una novità. Accanto a Portofino, Genova, Rapallo e Santa Margherita Ligure, che in questa edizione offrirà due sedi d'eccezione: oltre a Villa Durazzo, che accoglierà incontri e masterclass, per la prima volta il festival farà tappa anche al Convento dei Cappuccini, ampliando così gli spazi dedicati alla formazione e al confronto.



