Artificieri esercito intervengono per 29 granate nel savonese

Gli artificieri dell'Esercito interverranno nei prossimi giorni per la rimozione delle 29 granate di artiglieria (nove da 105 millimetri e venti da 75 millimetri) risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovate presso un cantiere privato in zona Lungobormida a Carcare. Lo stato di conservazione delle granate consentirà agli artificieri del 32° Reggimento Genio di procedere in sicurezza alla loro rimozione per la successiva distruzione presso una cava locale.

Verrà a breve definita, in coordinamento con la Prefettura di Savona, l'eventuale necessità di sgombero della cittadinanza dalle aree circostanti durante le operazioni di neutralizzazione degli ordigni.

Il 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina "Taurinense" dell'Esercito ha la responsabilità della bonifica da residuati bellici in tutto il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta ed ha, negli ultimi due anni, neutralizzato quasi 200 ordigni nella sola Liguria, regione particolarmente coinvolta negli avvenimenti dell'ultimo conflitto mondiale.



