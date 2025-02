Aeroporto Genova, Pd 'riconoscere la continuità territoriale'

Un disegno di legge per chiedere il riconoscimento del regime di continuità territoriale all'aeroporto di Genova equiparandolo ad altre realtà italiane che già beneficiano della misura. È la presentazione annunciata dal senatore del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Trasporti del Senato Lorenzo Basso denunciando "l'isolamento infrastrutturale di cui soffrono Genova e la Liguria".

"L'obiettivo è introdurre oneri di servizio pubblico sulle rotte strategiche da e per Genova, - spiega Basso - garantendo: tariffe calmierate per i residenti liguri, affinché chi viaggia per lavoro, studio o salute non debba affrontare costi proibitivi. Una maggiore frequenza dei voli, per assicurare collegamenti regolari con i principali hub nazionali e internazionali. Un accesso equo al trasporto aereo, per compensare le difficoltà nei collegamenti via terra".

"Le risorse necessarie per coprire questi oneri verrebbero reperite attraverso fondi nazionali già destinati alla continuità territoriale e risorse regionali, - continua il senatore - replicando modelli già adottati con successo in altre regioni italiane. Troppo spesso si pensa che la continuità territoriale sia riservata solo alle isole, ma non è così. Non solo Sardegna e Sicilia beneficiano di questo strumento, ma anche Regioni come Calabria e Friuli Venezia Giulia, che hanno problematiche di collegamento non dissimili da quelle liguri".

"Se il mercato non ha funzionato, lo Stato ha il dovere di garantire ai cittadini liguri il diritto alla mobilità - sottolinea -. Il disegno di legge non chiede privilegi, ma ristabilisce un principio di equità per un territorio che è stato penalizzato per troppo tempo".



