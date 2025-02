Toti, primo giorno ai lavori socialmente utili, 'sto imparando'

Il primo giorno di lavori socialmente utili presso la Lilt di via Bosco a Genova "è andato benissimo, sono tutti carini e fanno lavoro eccezionale. Ho preso contezza del lavoro che fanno, ho parlato a lungo con presidente Sala e ho conosciuto straordinarie ragazze. Sto imparando cosa fanno. Ci è stato chiesto di fare quello su cui abbiamo maggiore know how e quello che serve faremo. C'è tanto lavoro da fare". Lo ha detto l'ex governatore Giovanni Toti uscendo dal centro.

Per quanto riguarda la candidata del centrosinistra Silvia Salis Toti ha detto di credere che "sia una buona candidata" ma di non sapere se "la sua coalizione la farà lavorare per come potrebbe. Certo, credo che se il centrodestra gliel'avesse chiesto magari si sarebbe candidata con loro". Anche "Piciocchi è un buon candidato, ha portato avanti il Comune di Genova, è preparato sia lavorativamente che politicamente. Per una volta i genovesi non possono mugugnare, hanno candidati di livello".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA