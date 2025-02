Salvini, scadenza del Pnrr a giugno 2026 verrà rivista

"Ad aprile ripartono i lavori del Terzo Valico sui fronti interessati dal gas. ovviamente la priorità è garantire la sicurezza dei lavoratori. a lavori ultimati quando si arriverà in meno di un'ora da Genova a Milano, cambierà il mondo". Lo prevede il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Genova per un sopralluogo tecnico ai cantieri liguri del progetto unico del Terzo Valico-Nodo ferroviario di Genova.

"Facciamo ripartire i lavori e riduciamo al minimo i rischi legati al gas - ha concluso -. È chiaro che non in Italia ma in Europa la scadenza del Pnrr a giugno 2026 verrà rivista per il caro materiali, il caro energia e le guerre".



