Orlando, con Salis realizzato impegno a tenere coalizione larga

"Oggi abbiamo visto una bella risposta su una candidatura che mette insieme tutta la coalizione delle regionali ed è in grado di andare oltre. Devo dire in proposito che ho letto ricostruzioni abbastanza stravaganti secondo le quali avrebbe giocato nel passaggio di individuazione del candidato un patto tra me ed altri, peraltro privo di oggetto perché avrebbe dovuto presupporre il fatto che quando mi sono candidato alle elezioni regionali si sapesse già che il candidato in regione sarebbe stato Bucci, cosa che è per tabulas falso". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd , Andrea Orlando, a margine dei lavori del Consiglio regionale a Genova commentando la candidatura a sindaca per il centrosinistra della civica Silvia Salis.

"Io ho lavorato per cercare di costruire la coalizione più larga ed era il compito che mi ero dato. Ho cercato di farlo su nomi diversi a partire dal Pd - osserva l'esponente dem - quando questo non è stato possibile ho contribuito a sondare personalità tra cui quella di Silvia Salis, che potessero essere rimessi alla valutazione degli organi dirigenti del Pd genovese e della coalizione. Mi ero preso un impegno, quello di dare una mano a tenere la coalizione larga, mi sembra che si sia realizzato. Dopodiché stava e sta ad altri gestire questa candidatura e portarla al successo, cosa che vedo possibile".

"Credo che Silvia Salis abbia una esperienza importante perché il Coni è quasi un ministero quindi muoversi in quel contesto non è agevole per una donna giovane e per una madre. E credo che abbia mostrato in quella sede una capacità di affrontare un contesto molto machista - aggiunge Orlando - quindi non credo si sgomenti troppo delle prime battute machiste emerse nella discussione genovese. Mi pare che si sia confrontata con i temi dello sport, del sociale, delle diseguaglianze e proprio questa genesi di una esperienza a partire dalle cose concrete credo che consenta a più forze politiche di riconoscersi senza l'incaglio di distinzioni di carattere strettamente ideologico o senza il peso di ruggini che si sono accumulate nel corso del tempo".



