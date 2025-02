Nodo ferroviario Genova, Rixi 'conclusi i lavori delle gallerie'

Sono terminati i lavori di costruzione delle due nuove gallerie ferroviarie Cristoforo Colombo e San Tomaso, lunghe rispettivamente 1.409 e 1.500 metri, tra le stazioni di Genova Brignole e Principe per separare il traffico metropolitano-regionale da quello merci nel 'cuore' della Liguria nell'ambito del progetto unico Terzo Valico-Nodo ferroviario di Genova. A marzo inizierà la posa dei binari, entro l'estate sarà attivato il quadruplicamento tra Genova Voltri e Sampierdarena ed entro dieci mesi il sestuplicamento tra Genova Brignole e Principe. È la tabella di marcia indicata dal viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi durante un sopralluogo tecnico del vicepresidente del Consiglio e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini nel cantiere, a cui hanno partecipato il commissario straordinario per il progetto unico Calogero Mauceri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il facente funzione di sindaco di Genova Pietro Piciocchi, il responsabile Operation Rail Italia di Webuild Nicola Meistro e il vice direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS Vincenzo Macello.

La creazione di un nuovo itinerario Genova Brignole-Principe dedicato esclusivamente al traffico metropolitano-regionale permetterà di attivare una vera e propria 'metropolitana di superficie' al servizio dei cittadini velocizzando nel contempo il traffico merci.

"Il nodo ferroviario di Genova era un'opera ferma, - evidenzia Rixi - qualche anno fa quando l'abbiamo accorpata con il Terzo Valico sono ripartiti i lavori, oggi le gallerie sono finite, manca solo la posa dei binari". "È uno dei tanti cantieri che abbiamo trovato fermi, abbiamo riaperto, rifinanziato, accelerato e portato a conclusione, - commenta Salvini - qui presto passeranno i treni, le case sopra Genova Brignole vedranno dei giardini e dei parcheggi, quindi per Genova e per la Liguria significherà meno inquinamento, meno traffico, meno caos, più verde, più velocità, più lavoro e più ricchezza".

"A breve i management di Trenitalia e Rfi saranno a Genova per negoziare il contratto di servizio e discutere il futuro - annuncia Bucci -. Il nuovo Nodo ferroviario di Genova darà dei grandissimi risultati ed è ovvio che debbano essere rinegoziati frequenze e passaggi dei treni, sappiamo bene che tra Voltri e Brignole avremo praticamente una nuova metropolitana di superficie". "Un cantiere importantissimo per il futuro e la vivibilità della nostra città, - sottolinea Piciocchi - servirà a deviare tutto il traffico del trasporto locale regionale in maniera tale da ricollegarlo con la metropolitana".



