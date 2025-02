Mura della Marina, presentati lavori restauro

Terminati i lavori di valorizzazione delle Mura della Marina che rientrano nel Piano Integrato Caruggi che, tra gli ambiti urbani di intervento, individua anche la riqualificazione e il recupero delle mura storiche. Le antiche Mura della Marina, e il relativo percorso, sono stati oggetto di un'opera di restauro e di valorizzazione che restituisce a Genova ulteriori importanti tasselli della sua identità storica ed urbanistica, testimonianze del passato marittimo e difensivo della città che, da sempre, vive in simbiosi con il suo porto. Oltre al restauro architettonico delle mura in senso stretto, gli interventi (costati 2.365.000 euro) sono stati ideati ed eseguiti con gli obiettivi di risanare elementi puntali di degrado e disordine ed a ripristinare le pavimentazioni storiche di pregio presenti. Il progetto, esteso dalla rotonda della Biblioteca Franzoniana fino alla scalinata di Sant'Antonio e comprendente le aree di Campopisano Inferiore rientra nell'opera di recupero e rivitalizzazione del Centro Storico volta a migliorare la qualità di vita dei residenti ma anche la fruibilità e la percezione qualitativa degli spazi per chi queste aree le visita solo occasionalmente. Inseriti all'interno dei progetti di rigenerazione urbana nell'ambito dei finanziamenti PNRR, i lavori hanno riguardato il restauro delle opere murarie, la riqualificazione e la valorizzazione del percorso, l'accessibilità e la creazione di una suggestiva illuminazione architettonica che ora ne esalta le imponenti caratteristiche. Ad illustrarli, questa mattina, sono intervenuti il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, l'assessore comunale a Decoro della città e Centri Storici Mauro Avvenente ed il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù. "Il restauro delle Mura della Marina sono un tassello nel più ampio progetto di riqualificazione di questa zona del centro storico - ha dichiarato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - il restauro della mura rientra tra quelli finanziati dal Pnrr su cui il Comune di Genova si sta confermando tra i più virtuosi a livello nazionale, utilizzando, nei tempi stabiliti, i finanziamenti anche per valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico e in questo caso medioevale».



