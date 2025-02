Francis allo Spezia, 'avete creato un'atmosfera magica'

Prima giornata spezzina per Paul Francis, fondatore del gruppo FC32 che ha rilevato lo scorso 7 febbraio lo Spezia Calcio dalla famiglia newyorchese Platek, proprietari dal 2021. L'imprenditore australiano, oggi vicepresidente del club, si è presentato nel primo pomeriggio presso il centro sportivo di Follo per assistere all'allenamento della squadra, terza in classifica in serie B. Accompagnato dal suo socio e consigliere Federico Mari e dall'amministratore delegato Andrea Gazzoli, ha salutato la squadra e si è fermato a colloquio con il tecnico Luca D'Angelo e con il direttore sportivo Stefano Melissano. "Se possiamo esservi di aiuto, lo faremo. Altrimenti non vogliamo toccare l'atmosfera magica che avete creato" ha detto Francis al gruppo. In seguito i due dirigenti si sono recati presso la sede del club, il centro sportivo Ferdeghini che aveva già visitato a dicembre, per incontrare i dipendenti. "Questa società sta vivendo una stagione fantastica e il merito è di tutte le parti coinvolte - ha detto Francis -, posso solo dirvi di continuare su questa strada. Ci attendono dodici partite, c'è la possibilità di scrivere un capitolo importante della storia di questo club.

Posso solo ringraziarvi per quello che avete fatto e state facendo per il bene dello Spezia".



