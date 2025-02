Falla nella petroliera, sopralluogo dei sub del Comsubin

Sopralluogo degli specialisti del gruppo operativo subacquei del Comsubin della Marina militare sullo scafo della Seajewel, la petroliera ancorata davanti alla costa di Savona per uno squarcio nello scafo provocato da un'esplosione. L'intervento dei palombari della Marina, esperti in esplosivi militari, è stato disposto dagli inquirenti che vogliono accertare l'origine dell'esplosione.

Secondo le prime informazioni non sarebbero stati trovati resti di inneschi né tracce che possano ricondurre a un particolare tipo di esplosivo anche se il fatto che sia stato collocato in acqua potrebbe far pensare a esplosivi di tipo militare come Rdx o Hdx. Al momento la petroliera non risulta essere sotto sequestro. Secondo quanto appreso né il comandante né l'equipaggio avrebbe ricevuto minacce o rivendicazioni.





