Comunali Genova: Salis incontra trenta donne della coalizione

Si è svolto nel palazzo delle Torrette davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, l'incontro tra Silvia Salis, candidata del centrosinistra, e una trentina di donne della coalizione di centrosinistra. Non quello aperto al pubblico organizzato inizialmente e rinviato per le troppe adesioni, ma un'occasione di conoscenza con le referenti dei partiti, dirigenti, e consigliere comunali, regionali e municipali in vista delle elezioni. "Presto faremo un incontro aperto al pubblico per consentire a tutte di partecipare e portare il loro contributo" ha detto Salis che, nel pomeriggio, nello stesso palazzo, si era presentata al direttivo di Azione.

Il partito di Calenda annuncerà domani la probabile adesione alla coalizione.

Prima di andare all'incontro, le trenta donne del centrosinistra si sono scattate una foto di gruppo sull'ingresso di Palazzo Tursi. Nello scatto, tra le altre, Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle e Rossella D'Acqui di Linea Condivisa, che hanno ritirato le loro candidature per appoggiare Salis, Arianna Viscogliosi di Italia Viva e Selena Candia, Simona Cossu, Francesca Ghio e Francesca Coppola di Alleanza Verdi Sinistra, insieme con alcune esponenti del Pd, Vittoria Canessa, Rita Bruzzone, Donatella Alfonso, Martina Caputo e Maria José Bruccoleri. Non è mancato un siparietto con un rider che stava pedalando in via Garibaldi e si è fermato per consentire lo scatto: "Passa, tu stai lavorando", ha detto la candidata. Lui ha sorriso e ha risposto: "Ma.. quasi quasi mi fermo con voi".





