Comunali Genova, prima stretta di mano tra Piciocchi e Salis

È stato casuale e all'insegna della cortesia il primo incontro tra Pietro Piciocchi e Silvia Salis, candidati del centrodestra e del centrosinistra alle Comunali di Genova di primavera. "Mi ha ricordato che ci eravamo già conosciuti in occasione di un evento al palasport" ha detto Piciocchi. Lo scambio è stato confermato da Salis, che ha aggiunto: "Sono abituata a fare gare".

E casualmente la prima stretta di mano tra gli ormai avversari è andata in scena davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Nel palazzo delle Torrette, di fronte a Tursi, Salis ha incontrato i vertici locali di Azione, partito che nelle prossime ore scioglierà le riserve sul rientrare o meno nella coalizione del campo progressista. Il sostegno appare ormai sicuro. "Mi sembra sia stata un'interlocuzione positiva, poi loro hanno tutti i loro livelli decisionali come è giusto che sia, ma per quanto mi riguarda c'è la volontà di formare una coalizione il più ampia possibile, includendo, e con la voglia di rimettere al centro i cittadini". Dopo l'incontro con la segretaria provinciale di Azione Lastrico e con Francesco Stasio, referente locale per lo sport, la candidata sindaca ha lasciato via Garibaldi. Alle 18 ci sarà un altro appuntamento, con le donne dirigenti e consigliere comunali e regionali dei partiti della coalizione.



