Comunali Genova, +Europa dà il suo appoggio a Silvia Salis

"Al di là delle dinamiche di gestazione della candidatura non certo addebitabili alla candidata, dopo un primo colloquio sabato, l'incontro di questa mattina, tra la nostra delegazione e la candidata, ci ha consentito di approfondire il confronto con un nostro giudizio più che positivo: Silvia Salis ha come noi una matrice riformista e una forte spinta innovativa per una nuova Genova ponendo al centro la persona e la qualità della vita . Avrà il nostro sostegno". Lo annunciano in una nota Mauro Gradi, coordinatore ligure di +Europa, e Moreno Bisio, portavoce genovese del movimento, ricordando che alle elezioni politiche ha ottenuto il 4.1% dei voti a Genova.

Silvia Salis ha annunciato ieri di avere accettato la proposta del centrosinistra di correre alle comunali di Genova a primavera. La candidata civica, proposta dal Pd, ha già il sostegno di Avs, Linea Condivisa, M5S, Italia Viva e attende quello di Azione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA